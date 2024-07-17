В рамках программы с МВФ Украина получила уже $7,6 млрд — Марченко

В текущем году МВФ является вторым крупнейшим источником внешней бюджетной поддержки — $3,1 млрд. В рамках программы в госбюджет поступило уже $7,6 млрд. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Гевином Греем.

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Сотрудничество с МВФ

«Приоритеты сотрудничества с МВФ остаются неизменными — выполнение условий программы EFF и мобилизация средств на неотложные нужды госбюджета. Сейчас мы в процессе подготовки к пятому пересмотру. В текущем году МВФ является вторым крупнейшим источником внешней бюджетной поддержки — $3,1 млрд. В целом в рамках программы в госбюджет поступило уже $7,6 млрд для стабилизации макроэкономической ситуации и мобилизации средств на неотложные нужды», — отметил Марченко.

Следующая миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы EFF начнется в сентябре. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на выполнении Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. В результате успешного пересмотра программы Украина получит следующий транш от Фонда в размере около $1,1 млрд.

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Украина должна выполнить один структурный маяк: принятие нового закона о Бюро экономической безопасности. Отметим, что в июне Верховная Рада уже приняла во втором чтении законопроект о БЭБ.

Стороны согласились, что дальнейшее введение политик в финансовой сфере должно фокусироваться на усилении внутреннего потенциала. Марченко подчеркнул, что, несмотря на постоянную неопределенность, активные боевые действия, Украина постепенно уменьшает зависимость от международной помощи. Принимаются меры по увеличению внутренних ресурсов.

«За первое полугодие 2024 года налоговые и таможенные доходы бюджета увеличились на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. ОВГЗ продолжают быть вторым крупнейшим по объему источником финансирования госбюджета. Есть положительная динамика, однако на данном этапе внешнее финансирование продолжает быть критическим. Также ведется активная работа по привлечению средств в 2025 году», — отметил министр.

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