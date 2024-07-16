Минфин привлек почти 5 млрд на аукционе ОВГЗ

Министерство финансов, 16 июля, привлекло в бюджет почти 5 млрд грн от продажи облигаций внутреннего займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Результаты аукциона

В этот раз инвесторы приобрели только гривневые облигации. Ставки по ним снизились, если сравнивать с предыдущим аукционом.

Наибольшей популярностью 16 июля пользовались годовые бумаги под 14,66%.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

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