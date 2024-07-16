Министерство финансов, 16 июля, привлекло в бюджет почти 5 млрд грн от продажи облигаций внутреннего займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Минфин привлек почти 5 млрд на аукционе ОВГЗ
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Результаты аукциона
В этот раз инвесторы приобрели только гривневые облигации. Ставки по ним снизились, если сравнивать с предыдущим аукционом.
Наибольшей популярностью 16 июля пользовались годовые бумаги под 14,66%.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
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Источник: Минфин
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