Банки вложили в ОВГЗ четверть своих активов — НБУ

В Национальном банке считают, что пока нет необходимости для того, чтобы стимулировать банки к увеличению инвестиций в облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос ЭП.

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В частности, там напомнили, что в январе 2023 уже вводили возможность покрытия банками обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ. Однако, начиная с середины февраля текущего года, Министерство финансов вообще не размещало этот вид ОВГЗ.

«Пока же в таком стимулировании нет нужды, спрос на ОВГЗ остается устойчивым благодаря привлекательным рыночным ставкам», — подчеркивают в Нацбанке.

По подсчетам регулятора, по состоянию на 15 июля в собственности банков находилось 43% всех находящихся в обращении выпущенных правительством ОВГЗ.

«Справедливая стоимость ОВГЗ в портфелях банков, без учета сформированных резервов, составляет около 786 млрд грн (763 млрд грн уменьшены на сформированные резервы) и соответственно составляет около четверти чистых активов банковской системы», — отмечают в НБУ.

В то же время, Нацбанк не видит рисков в том, что банки концентрируют столь значительные объемы своих активов в одном инструменте и считают, что это не угрожает стабильности системы.

«Это зависит от бизнес модели и профиля риска каждого конкретного банка. Можно сказать лишь, что сейчас система имеет возможности до достаточно безопасного наращивания объема инвестиций в ОВГЗ», — добавляют в регуляторе.

По оценкам НБУ, в текущем году банки вложат в ОВГЗ правительства 570 млрд грн (в гривневом эквиваленте), что соответствует объемам вложений в 2023 году (566 млрд грн). В настоящее время правительство уже привлекло от банков 273 млрд грн.