Поставки российской нефти упали до минимума с января

Поставки нефти из россии упали до минимальных показателей с января 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

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Средний четырехнедельный экспорт нефти из россии упал до 570 000 баррелей в сутки. Наибольшее падение — на 11% за две недели — пришлось на поставки из балтийских портов страны — Приморск и Усть-Луга, где потоки упали почти на 30% от недавнего максимума, и с черноморского терминала в Новороссийске, где поставки сократились почти вдвое.

Экспортные цены на нефть в портах Балтийского и Черного морей снизились за неделю примерно на 50 центов за баррель, в то время как ключевой тихоокеанский сорт ВСТО подешевел примерно на 1,30 долл. за баррель.

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