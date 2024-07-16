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16 июля 2024, 15:11 Читати українською

Рада отменила переход на летнее время

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 4201, предусматривающий отмену сезонного перехода времени на территории Украины, сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета В Р Ярослав Железняк.

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 4201, предусматривающий отмену сезонного перехода времени на территории Украины, сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета В Р Ярослав Железняк► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОтмена летнего времени«За» законопроект проголосовал 261 народный депутат.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмена летнего времени

«За» законопроект проголосовал 261 народный депутат.

Согласно закону, в Украине действует киевское время, соответствующее второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени (UTC+2).

Таким образом, в этом году в Украине в последний раз переведут стрелки на зимнее время, после чего перевода на летнее время не будет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 16

+
+193
zevs1
zevs1
16 июля 2024, 15:23
#
Ну всё, теперь наконец то заживём.
+
0
3212242
3212242
16 июля 2024, 16:35
#
Жарти жартами, але цей перехід давно набрид, часи змінились. Далеко не всі повинні бути о 8.00 за станком в світлий день.
+
+45
godvinik
godvinik
16 июля 2024, 16:44
#
Станків як і заводів вже немає, а вставати доїти корову о 3й годині ночі вже світло буде, зручно, особливо без електроенергії - проклятої комуняцької спадщини.
+
0
3212242
3212242
16 июля 2024, 16:48
#
Винайдення електроенергії комуняками — загальновідомий факт :)
+
+59
KValera
KValera
16 июля 2024, 15:29
#
Прошла зима, настало лето, —
Спасибо партии за это!
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 июля 2024, 15:56
#
Давно пора, что за государство… что хотят то творят… а раньше нельзя было ето сделать…
+
0
Gerit
Gerit
16 июля 2024, 16:18
#
Спакукса
+
+54
Ranet
Ranet
16 июля 2024, 16:29
#
Экономически выгоднее отменять зимнее время, то есть остаться на этом. Но у депутатов своя физиология, наверное, есть запасная хромосома.
+
0
3212242
3212242
16 июля 2024, 16:50
#
Дискусійно, на заході вигідніше по-одному, на сході - по-іншому.
Економічно найвигідніше мати стабільне зміщення із часовими зонами ЄС.
+
+15
juular
juular
16 июля 2024, 16:58
#
Когда нет энергетики, то «экономически»… уже можно и не экономить))))
+
+39
akaMIK
akaMIK
16 июля 2024, 16:42
#
Летом будет рассветать в 3 утра… успих бпд
+
0
juular
juular
16 июля 2024, 17:00
#
Ну и по графику эл. энергия будет как раз только в это время …))))
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
16 июля 2024, 17:16
#
Ну так да) готовятся переобутся в другое гос-во?
+
+15
Fantomas2020
Fantomas2020
16 июля 2024, 17:19
#
А какая проблема оставить летнее время? В летнюю пору оно идеально, зимой все равно светает поздно, темнеет рано. Для г. Днепр летнее время самое то. Или жители г. Днепр должны подстраиваться под жителей Ужгорода? Сделать два часовых пояса — не вариант, будет неудобно всем. Помню в 90-е Крым устроил демарш и не перевёл стрелки. Тогда в Крыму летом светало в 5−00, темнело почти в 22−00. Для туристов было комфортно. Неудобством было переводить часы на крымское время и обратно на киевское.
+
0
BIlE
BIlE
16 июля 2024, 17:41
#
Ну це було питання номер 1, молодці, що так плідно працювали. Це підніме морально фізичний стан людей і почнуть платити справно, наповнювати казну для ЗП. Залишилось Юрʼєв день запровадити для права вибору
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
16 июля 2024, 17:44
#
Давно пора было произвести демонтаж советского гивна
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