Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 4201, предусматривающий отмену сезонного перехода времени на территории Украины, сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета
Рада отменила переход на летнее время
Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 4201, предусматривающий отмену сезонного перехода времени на территории Украины, сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета
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Отмена летнего времени
«За» законопроект проголосовал 261 народный депутат.
Согласно закону, в Украине действует киевское время, соответствующее второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени (UTC+2).
Таким образом, в этом году в Украине в последний раз переведут стрелки на зимнее время, после чего перевода на летнее время не будет.
Источник: Минфин
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Комментарии - 16
Спасибо партии за это!
Економічно найвигідніше мати стабільне зміщення із часовими зонами ЄС.