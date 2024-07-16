Рада отменила переход на летнее время

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 4201, предусматривающий отмену сезонного перехода времени на территории Украины, сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета В Р Ярослав Железняк.

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Отмена летнего времени

«За» законопроект проголосовал 261 народный депутат.

Согласно закону, в Украине действует киевское время, соответствующее второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени (UTC+2).

Таким образом, в этом году в Украине в последний раз переведут стрелки на зимнее время, после чего перевода на летнее время не будет.