Фонд государственного имущества определил даты первых онлайн-аукционов по продаже объектов «большой приватизации». Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
«Большая приватизация». Фонд госимущества назвал даты первых аукционов
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Когда запланированы аукционы
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Аукцион по продаже гостиницы «Украина» в центре Киева состоится 18 сентября 2024 года.
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Аукцион по продаже АО «Объединенная горнохимическая компания» — 9 октября 2024 года.
Источник: Минфин
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