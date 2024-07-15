Капитализация активов под управлением BlackRock достигла рекордных $10,6 трлн

Одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock достигла рекорда, под ее руководством сконцентрировались активы на сумму — $10,6 трлн. Об этом пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В понедельник компания заявила, что инвесторы вложили $83 млрд в биржевые фонды (ETF) и $35 млрд в инструменты с фиксированным доходом, которые предлагает BlackRock. Таким образом, общая капитализация активов, которыми управляет финансовый гигант, достигла потрясающих $10,6 трлн.

BlackRock является крупнейшим в мире менеджером активов, предлагающим широкий спектр инвестиционных возможностей для своих клиентов. Среди них биржевые фонды, в том числе и на основе биткоина.

Читайте также: BlackRock покупает поставщика инвест-данных Preqin за $3,22 млрд наличными