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1 июля 2024, 13:41 Читати українською

BlackRock покупает поставщика инвест-данных Preqin за $3,22 млрд наличными

BlackRock покупает британского поставщика инвест-данных Preqin за 2,55 миллиарда фунтов стерлингов ($3,22 млрд) наличными. Об этом пишет Financial Times.

BlackRock покупает британского поставщика инвест-данных Preqin за 2,55 миллиарда фунтов стерлингов ($3,22 млрд) наличными.

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Компания планирует усилить свои технологические возможности анализа частных рынков, объем которых может достигнуть $40 трлн к концу десятилетия.

Preqin позволяет инвесторам принимать лучшие решения, предоставляя данные и понимание, повышающие прозрачность и доступ на мировом рынке. Имея 20-летнюю историю, Preqin является ведущим независимым поставщиком решений для данных на частных рынках с глобальным покрытием 190 000 фондов, 60 000 менеджеров фондов и 30 000 инвесторов на частные рынки, достигая более 200 000 пользователей, включая менеджеров активов, страховщиков, банки и других поставщиков услуг.

BlackRock приобретет 100% бизнеса и активов Preqin.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
messenger
messenger
1 июля 2024, 14:20
#
Готівка в таких об'ємах в Великобританії виглядає більше як знущання над покупцем
+
0
veritas69
veritas69
1 июля 2024, 15:12
#
Скоріш за все в тому контексті все-таки не готівкою, а саме живими грошима
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