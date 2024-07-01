BlackRock покупает поставщика инвест-данных Preqin за $3,22 млрд наличными

BlackRock покупает британского поставщика инвест-данных Preqin за 2,55 миллиарда фунтов стерлингов ($3,22 млрд) наличными. Об этом пишет Financial Times.

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Компания планирует усилить свои технологические возможности анализа частных рынков, объем которых может достигнуть $40 трлн к концу десятилетия.

Preqin позволяет инвесторам принимать лучшие решения, предоставляя данные и понимание, повышающие прозрачность и доступ на мировом рынке. Имея 20-летнюю историю, Preqin является ведущим независимым поставщиком решений для данных на частных рынках с глобальным покрытием 190 000 фондов, 60 000 менеджеров фондов и 30 000 инвесторов на частные рынки, достигая более 200 000 пользователей, включая менеджеров активов, страховщиков, банки и других поставщиков услуг.

BlackRock приобретет 100% бизнеса и активов Preqin.