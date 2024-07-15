Банковские депозиты выросли на 3-4% в этом году — Гетманцев

Вклады в банках растут. Так, депозиты в гривне достигли 1,7 трлн грн, а в валюте — почти $20 млрд. Об этом написал глава налогового комитета В Р Даниил Гетманцев, ссылающийся на данные НБУ .

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Гривневые депозиты

По данным Национального банка Украины, на 1 июля депозиты в национальной валюте состовляли 1 701,6 млрд. грн. С начала 2024 г. они увеличились на 4,5% (+73,3 млрд. грн.), с начала войны — на 85% (+782,3 млрд.грн.).

При этом гривневые банковские вклады предприятий за этот период почти удвоились. Срочность депозитов в гривне за последние полгода особо не изменилась. Почти 1/3 вкладов являются срочными, 2/3 — по требованию. Такая же пропорция была и до войны.

Валютные депозиты

Депозиты в валюте также продолжают расти, хоть и меньшими темпами. На 1 июля валютные вклады составили $19,9 млрд. С начала 2024 года они выросли на 3,4% (+$650 млн), с начала войны — на 22,2% (+$3,6 млрд).

Выводы

Гетманцев считает, что подобная тенденция демонстрирует то, что банковская система сохраняет доверие вкладчиков.

«Прирост депозитов — обратная сторона структурного профицита ликвидности, в котором функционирует банковская система. Но доверие вкладчиков на фоне устойчивых показателей работы банков, которое удалось обеспечить с первых дней полномасштабной войны, остается главным», — написал он.

Гетманцев также отметил, что депозиты остаются главным источником фондирования банков. Соотношение депозитов к кредитам сейчас составляет 2,4 (до войны 1,4), что свидетельствует о существенном запасе наращивания кредитования.