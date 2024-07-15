Alphabet ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности Wiz за $23 млрд

Alphabet, материнская компания Google, ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности Wiz примерно за $23 млрд. Об этом пишет mezha.media со ссылкой на Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Предполагается, что сделка может быть заключена в ближайшее время. Если это случится, она станет величайшим приобретением техногиганта за всю его историю.

Wiz основан в Израиле и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке. Это один из самых быстрорастущих стартапов в сфере программного обеспечения в мире, предоставляющий облачные решения для кибербезопасности с обнаружением угроз в режиме реального времени и реагированием на них с помощью искусственного интеллекта.

Читайте: Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet вложили в ИИ $357 млрд: удастся ли их вернуть

По информации Wiz, в 2023 году компания получила около $350 млн дохода и работает с 40% компаний из списка Fortune 100. Недавно она привлекла $1 млрд в приватном раунде финансирования, в рамках которого компанию оценили в $12 млрд.