За первое полугодие Гостаможня выявила нарушений на 13,4 млрд грн

В январе-июне 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 5078 нарушений таможенных правил на сумму 13,4 млрд грн. Стоимость показатель увеличился почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в данных Гостаможни.

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На какую сумму изъят товар

В 1407 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 217 млн гривен.

В частности:

промышленных товаров на сумму около 148 млн грн;

продовольственных товаров на сумму более 32 млн грн;

транспортных средств на сумму 35 млн грн;

валюты на сумму 1,6 млн грн.

В 1679 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 39 млн грн, взыскано штрафов на сумму 41 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 2543 дела о возбуждении таможенных правил на сумму 11 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1 млрд грн.