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15 июля 2024, 10:45 Читати українською

Продажи электрокаров в мире выросли на 13% в июне

Мировые продажи электромобилей и гибридных машин в июне выросли на 13% по сравнению с июнем 2023 года. Китай лидирует по этому показателю. На эту страну пришлось 60% общего объема, поскольку BYD доминирует в продажах. Об этом пишет Reuters.

Мировые продажи электромобилей и гибридных машин в июне выросли на 13% по сравнению с июнем 2023 года.

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В Европе наблюдают спад

В Европе же рынок электромобилей испытал спад на 7%, несколько стран, включая Финляндию, Ирландию и Нидерланды, продемонстрировали наибольшее падение. Однако в Италии рынок вырос на 34% благодаря введению правительственных стимулов.

Как изменилась ситуация в Америке

Северная Америка продемонстрировала умеренный рост на 6%, а продажи в Бразилии резко выросли благодаря успехам BYD, которые втрое превзошли показатели июня 2023 года.

В США и Канаде продажи гибридных авто выросли на 6%, до 0,14 млн, за тот же месяц.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 июля 2024, 11:09
#
І у нас росли б більше. Війна та відключення світла…
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