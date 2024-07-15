В Укравтопроме назвали самые популярные легковушки в частном и корпоративном секторах

В июне украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 66% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 34% приобрели юрлица. Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.

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Что изменилось на рынке

По сравнению с июнем 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка уменьшились на 6%, а в корпоративном — на 11%.

Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:

Toyota RAV-4 — 337 ед.;

Honda M-NV — 136 ед.;

Renault Duster — 111 ед.;

Mazda CX5 — 105 ед.;

Suzuki SX4 — 100 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались: