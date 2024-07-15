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15 июля 2024, 10:27 Читати українською

В Укравтопроме назвали самые популярные легковушки в частном и корпоративном секторах

В июне украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 66% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 34% приобрели юрлица. Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.

В июне украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс.
Фото:depositphotos

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Что изменилось на рынке

По сравнению с июнем 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка уменьшились на 6%, а в корпоративном — на 11%.

Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:

  • Toyota RAV-4 — 337 ед.;
  • Honda M-NV — 136 ед.;
  • Renault Duster — 111 ед.;
  • Mazda CX5 — 105 ед.;
  • Suzuki SX4 — 100 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  • Renault Duster — 336 ед.;
  • Mitsubishi L200 — 109 ед.;
  • Toyota RAV-4 — 87 ед.;
  • Toyota Camry — 65 ед.;
  • Skoda Octavia — 60 ед.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
veritas69
veritas69
15 июля 2024, 10:42
#
Їм там взагалі нічим зайнятися, крім підрахунку такої важливої статистики. займаються цим замість плювати у стелю?
+
+15
bonv
bonv
15 июля 2024, 11:10
#
Toyota RAV-4 беззмінний лідер
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