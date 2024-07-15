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15 июля 2024, 10:06 Читати українською

Рост курса доллара и повышение цен: потребительские настроения украинцев существенно снизились

В июне 2024 года индекс потребительских настроений украинцев снизился на 8 пунктов и составляет 64,5 п. Уменьшились все составляющие индикатора. Об этом говорится в исследовании Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине».

В июне 2024 года индекс потребительских настроений украинцев снизился на 8 пунктов и составляет 64,5 п.
Фото: depositphotos

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Как изменился индекс

В июне 2024 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 64,5 п., что на 8 п. ниже показателя мая.

Индекс текущего положения (ИТП) снизился и составляет 50,9 п., что на 4,7 п. ниже уровня этого показателя в мае. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

  • индекс текущего личного материального положения (х1) уменьшился на 5,9 п. и составляет 47,3 п.;
  • индекс целесообразности крупных покупок (х5)) уменьшился на 3,5 п. и составляет 54,5 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в мае снизился на 10,2 п. и составляет 73,6 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 69,8 п., что на 12,1 п. ниже уровня этого показателя в мае;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) уменьшился на 10,3 п. и составляет 56 п.;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 8,3 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 95,1 п.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 1,7 п. и составляет 124,3 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 11,7 п. и составляет 188 п. Индекс девальвационных ожиданий рос на 12 п. и составляет 167 п.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
bonv
bonv
15 июля 2024, 11:08
#
Гірше ж точно не буде? © І все по приколу? ©
+
+15
milon
milon
15 июля 2024, 12:08
#
Поскорее бы доллар по 50 уже
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