В США представили криптокодешек, имплантируемый в тело человека (видео)

Компания VivoKey Technologies, базирующаяся в американском городе Сиэтл, предлагает криптовалютный кошелек Apex размером с таблетку, который имплантируется в тело. Об этом сообщает Decrypt.

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Устройство управляется через приложение, а транзакции обрабатываются непосредственно внутри имплантированного чипа.

«Эти кошельки — это аппаратные кошельки, которые предназначены для отправки криптовалюты. Ваше телефонное приложение — это ваш интерфейс, но он не имеет закрытых ключей. Закрытый ключ и фактическое подписание биткоин транзакции или другой крипто-транзакции осуществляется в чипе», — рассказал основатель и генеральный директор VivoKey Technologies и Dangerous Things Амаль Граафстра.

По его словам, чип Apex можно использовать для хранения биткоинов, открывания дверей или оплаты за чашку кофе.

Технология использует NFC и RFID и поддерживает несколько видов криптокошельков, включая Satochip, Seedkeeper и Status IM key card wallet. Это позволяет работать с разными блокчейнами и криптовалютами.

Имплантация и стоимость

Устройство вводят под кожу с помощью специальной иглы. При этом операция занимает всего несколько секунд.

Стоимость такого имплантированного криптовалютного кошелька составляет $349.

Чип не отслеживает местонахождение пользователя

Граафстра развеивает распространенные опасения относительно слежения с помощью имплантированных чипов. По его словам, устройство не является трекером и не может отслеживать местонахождение пользователя.

Это надежный аппаратный кошелек, который невозможно потерять или забыть. В видео показали, как это работает.