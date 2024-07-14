Компания VivoKey Technologies, базирующаяся в американском городе Сиэтл, предлагает криптовалютный кошелек Apex размером с таблетку, который имплантируется в тело. Об этом сообщает Decrypt.
В США представили криптокодешек, имплантируемый в тело человека (видео)
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Устройство управляется через приложение, а транзакции обрабатываются непосредственно внутри имплантированного чипа.
«Эти кошельки — это аппаратные кошельки, которые предназначены для отправки криптовалюты. Ваше телефонное приложение — это ваш интерфейс, но он не имеет закрытых ключей. Закрытый ключ и фактическое подписание биткоин транзакции или другой крипто-транзакции осуществляется в чипе», — рассказал основатель и генеральный директор VivoKey Technologies и Dangerous Things Амаль Граафстра.
По его словам, чип Apex можно использовать для хранения биткоинов, открывания дверей или оплаты за чашку кофе.
Технология использует NFC и RFID и поддерживает несколько видов криптокошельков, включая Satochip, Seedkeeper и Status IM key card wallet. Это позволяет работать с разными блокчейнами и криптовалютами.
Имплантация и стоимость
Устройство вводят под кожу с помощью специальной иглы. При этом операция занимает всего несколько секунд.
Стоимость такого имплантированного криптовалютного кошелька составляет $349.
Чип не отслеживает местонахождение пользователя
Граафстра развеивает распространенные опасения относительно слежения с помощью имплантированных чипов. По его словам, устройство не является трекером и не может отслеживать местонахождение пользователя.
Это надежный аппаратный кошелек, который невозможно потерять или забыть. В видео показали, как это работает.
See something interesting? Check out https://t.co/cgiMeNKvHq for more info! #biohacking #transhumanism #chipimplant #magnetimplant #singularity #bodymodification #bodypiercing pic.twitter.com/e4nQlqdHzw— Dangerous Things (@DangerousThings) Июль 1, 2024
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