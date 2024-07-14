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14 июля 2024, 15:03 Читати українською

Укрэнерго будет выкупать электроэнергию у бизнеса, который построит децентрализованную генерацию

Укрэнерго планирует выкупать электричество у частного бизнеса, который построит децентрализованную генерацию, в том числе газовые электростанции. Речь идет о долгосрочных контрактах, заключаемых после аукциона. Об этом в интервью Общественному рассказал председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Укрэнерго планирует выкупать электричество у частного бизнеса, который построит децентрализованную генерацию, в том числе газовые электростанции.
Фото: pixabay.com

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«Мы как Укрэнерго будем на 5 лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы. Мы будем заключать контракт с еще не построенными электростанциями на 5 лет вперед. Мы обязуемся по определенной на аукционной цене выкупать у них услугу сбалансирования», — рассказал Кудрицкий.

По его словам, этот контракт можно будет принести в банк и получить под него кредитование. Таким образом, частный бизнес сможет просчитать свои финансовые инвестиционные модели на 5 лет вперед.

Первый аукцион

Через несколько недель, возможно, через две или три, Укрэнерго анонсирует первый такой аукцион для инвесторов, которые готовы строить новую децентрализованную генерацию в Украине, по результатам которого будут заключать такие пятилетние контракты.

«Очень надеюсь, что объем участников на этом аукционе составит величину, которая будет близка к тому же 1 гигаватту, о котором много говорят. Это очень важно, чтобы инвесторы пришли и получили такой долгосрочный инструмент для себя как контракт с нами на выкуп их услуги, которую они будут предоставлять 5 лет украинской энергосистеме», — сказал Кудрицкий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
bosyak
bosyak
14 июля 2024, 15:23
#
Ідея гарна, але 5 років, це мало. Кредитне обладнання не встигне відбитися. +проекти (вартість співставна з вартістю обладнання), +роботи по введенню в експлуатацію. Розробили б типовий безкоштовний проект, яким змогли би всі користатися, спростили б всю бюрократію-може і пішло б. А так, хіба що вже діючи зможуть скористатися.
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0
TAN72
TAN72
14 июля 2024, 15:42
#
И какая будет итоговая цена для рядового потребителя?
+
0
bosyak
bosyak
14 июля 2024, 15:49
#
Вам тариф на рік визначили. Через рік ще в 2 рази піднімуть, може раніше. Ця новина до Вашого тарифу не відноситься. Це маневрова потужність, яка зараз йде з імпорту.
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0
mantis05
mantis05
14 июля 2024, 16:21
#
Здравствуйте, у вас проблемы с генерацией электричества? Да. Т. е. я могу вложить бабосик, и завезти оборудование, генерировать электричество и получать прибыль? Ну…сначала вас трахнут на таможне, и будут проводить экспердную оценку стоимости, до 1 года, после этого- вам надо будет как-то придумать как это довезти куда надо. Ой, а у нас нет целевого назначения участков, чтобы можно было вести такой КВЭД. Ой, а план же стоит 100500 мульярдов с заносом выше. Ой, вас бы еще к сети подключить. Ой, в смысле не хотите по 3 копейки продавать электричество? Можете походить по рынку, поспрашивать кто продаёт, но сетями распределения пользоваться низзя- сами свои постройте, потом рот открывайте.
Голяк. Просто дешёвая профанация и голяк.
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