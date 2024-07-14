Укрэнерго будет выкупать электроэнергию у бизнеса, который построит децентрализованную генерацию

Укрэнерго планирует выкупать электричество у частного бизнеса, который построит децентрализованную генерацию, в том числе газовые электростанции. Речь идет о долгосрочных контрактах, заключаемых после аукциона. Об этом в интервью Общественному рассказал председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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«Мы как Укрэнерго будем на 5 лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы. Мы будем заключать контракт с еще не построенными электростанциями на 5 лет вперед. Мы обязуемся по определенной на аукционной цене выкупать у них услугу сбалансирования», — рассказал Кудрицкий.

По его словам, этот контракт можно будет принести в банк и получить под него кредитование. Таким образом, частный бизнес сможет просчитать свои финансовые инвестиционные модели на 5 лет вперед.

Первый аукцион

Через несколько недель, возможно, через две или три, Укрэнерго анонсирует первый такой аукцион для инвесторов, которые готовы строить новую децентрализованную генерацию в Украине, по результатам которого будут заключать такие пятилетние контракты.

«Очень надеюсь, что объем участников на этом аукционе составит величину, которая будет близка к тому же 1 гигаватту, о котором много говорят. Это очень важно, чтобы инвесторы пришли и получили такой долгосрочный инструмент для себя как контракт с нами на выкуп их услуги, которую они будут предоставлять 5 лет украинской энергосистеме», — сказал Кудрицкий.