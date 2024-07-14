За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 320 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 559 090 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 июля: 1 320 российских оккупантов, 7 танков и 39 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 559090 (+1320) человек,
- танков — 8206 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 15811 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 15262 (+46) ед,
- РСЗО — 1119 (+0) ед,
- средства ПВО — 890 (+1) ед,
- самолетов — 361 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12108 (+39),
- крылатые ракеты — 2397 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20538 (+77) ед,
- специальная техника — 2566 (+10).
Источник: Минфин
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