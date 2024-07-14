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14 июля 2024, 9:32 Читати українською

Польша готова обеспечить Украину электроэнергией из своих ТЭС при освобождении от платы за выбросы

Польша обратилась в Европейскую комиссию с предложением поставлять Украине энергию, производимую из польского угля, при условии, что страна не будет платить за выбросы. Об этом заявил спикер Европейской Комиссии Тим Макфи в интервью PAP.

Польша обратилась в Европейскую комиссию с предложением поставлять Украине энергию, производимую из польского угля, при условии, что страна не будет платить за выбросы.
Фото: pixabay.com

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По его словам, польские власти обратились в Комиссию с просьбой провести встречу для обсуждения этого вопроса.

Однако электроэнергия, производимая электростанциями в ЕС и поставленная в Украину, подпадает под обычные правила системы торговых отношений: электростанции должны сдавать квоты и, следовательно, платить за эти выбросы.

Макфи добавил, что Еврокомиссия остается сторонником поддержки энергетической системы Украины в течение следующей зимы, но не хотел бы спекулировать на польской идее, поскольку не знает деталей.

По словам спикера, Еврокомиссия сосредоточена на увеличении экспортных мощностей Украины; синхронизация электросетей ЕС и Украины произошла сразу после того, как Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года.

В пятницу газета Rzeczpospolita написала, что ЕК пока не поддержала идею Туска сжигать польские угли для нужд Украины за европейские деньги.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны работает над тем, чтобы польские угольные электростанции вырабатывали энергию для нужд Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Exba
Exba
14 июля 2024, 9:49
#
У Украины переизбыток квот на выбросы, почему бы не отдать Польше, чтоб она производила э/э?
+
0
Три літри
Три літри
14 июля 2024, 9:59
#
Це різни квоти.
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