Кабинет министров 12 июля усовершенствовал механизм начисления зарплат на прифронтовых территориях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кабмин усовершенствовал механизм начисления зарплат на прифронтовых территориях
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Это касается механизма повышения зарплат работникам, работающим в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Речь идет и о государственных служащих, и о работниках государственных учреждений.
Ранее список работников соглашался с соответствующей областной военной администрацией. Теперь, чтобы этот процесс проходил более оперативно, такой перечень будут согласовывать районные военные администрации.
Источник: Минфин
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