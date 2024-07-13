Кабмин усовершенствовал механизм начисления зарплат на прифронтовых территориях

Кабинет министров 12 июля усовершенствовал механизм начисления зарплат на прифронтовых территориях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это касается механизма повышения зарплат работникам, работающим в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Речь идет и о государственных служащих, и о работниках государственных учреждений.

Ранее список работников соглашался с соответствующей областной военной администрацией. Теперь, чтобы этот процесс проходил более оперативно, такой перечень будут согласовывать районные военные администрации.