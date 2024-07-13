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13 июля 2024, 11:28 Читати українською

Великобритания направила в госбюджет Украины уже более $2,5 миллиарда

Великобритания является одной из крупнейших стран-доноров финансовой помощи для Украины. С 24 февраля 2022 года Украина получила от Соединенного Королевства более $2,5 млрд для нужд госбюджета. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время первой онлайн-встречи с новоназначенным канцлером казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

Великобритания является одной из крупнейших стран-доноров финансовой помощи для Украины.
Фото: pixabay.com

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Во время разговора Марченко отметил потребности в финансировании дефицита госбюджета Украины в 2025 году. Ведь продолжение противостояния преступным действиям России требует от Украины финансирования сектора безопасности и обороны в объеме более $3 млрд в месяц.

Он также поблагодарил Великобританию за мощную поддержку в период беспрецедентных исторических вызовов, отметив важность помощи в обеспечении финансовой стабильности Украины. Вовремя предоставленные ресурсы позволили эффективно противостоять агрессору.

«Мы благодарны правительству Великобритании за лидерство в поддержке Украины. Ваши важные и смелые решения, предпринятые в первые месяцы полномасштабного вторжения России, стали положительным примером для других партнеров.

Финансовая, военная, санкционная поддержка является основой нашего успеха и успеха всего цивилизованного мира. Сотрудничество между Министерством финансов Украины и Казначейством Великобритании всегда было эффективным, уверен так будет и дальше", — отметил Марченко.

Канцлер казначейства Великобритании заверила Украину в постоянной поддержке Украины и готовности углублять партнерство.

Напомним

«Минфин» писал, что страны НАТО обязались предоставить Украине в течение 2025 года по меньшей мере 40 млрд евро помощи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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