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13 июля 2024, 10:35 Читати українською

Кабмин дополнительно выделил почти 7 миллиардов на программу «єВідновлення»

Кабинет министров принял решение о направлении дополнительных 6,8 млрд грн на реализацию программы «єВідновлення». Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Кабинет министров принял решение о направлении дополнительных 6,8 млрд грн на реализацию программы «єВідновлення».
Фото: НБУ

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Подробности

Почти 4,4 млрд грн выделено для владельцев уничтоженного жилья: они могут либо получить жилищный сертификат на покупку нового дома, либо воспользоваться опцией построить дом на том же участке.

Еще 2,4 млрд грн пойдут на выплаты компенсаций за поврежденное жилье — это целевые средства, которые можно использовать исключительно для ремонта поврежденного в результате российской вооруженной агрессии.

Эти средства поступают в соответствии с Грантовым соглашением Мультидонорского трастового фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (Проект «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (НОРЭ)») между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.

«Это важное решение, на котором мы настаиваем давно, поскольку выплаты по сертификатам и согласованные в качестве компенсации были заблокированы из-за нехватки финансирования. Благодаря помощи наших международных партнеров, в частности, Всемирному банку и ЕБРР, мы возобновляем фактические выплаты», — пояснила Шуляк.

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Следующий шаг

Она добавила, что следующим шагом правительства должно стать расширение программы «єВідновлення» для жилья, расположенного на временно оккупированных территориях.

Напомним

11 июля произошло еще одно важное расширение программы «єВідновлення» — воспользоваться программой теперь могут украинцы, чье уничтоженное и поврежденное жилье расположено в зоне активных боевых действий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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