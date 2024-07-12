Электрическая и гибридная версии: Fiat представил новый Grande Panda (фото)

Новый автомобиль Fiat Grande Panda построен на глобальной платформе Smart Car Stellantis, которая будет основой для 13 недорогих моделей от различных брендов группы. Платформа позволяет использовать как ДВС, так и полностью электрические трансмиссии. Об этом сообщает Укравтопром.

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Grande Panda будет доступна как в электрической, так и в гибридной версиях. Первой появится электрическая версия, а модель с ДВС осенью.

С батареей на 44 кВт-ч. электрическая Grande Panda имеет ориентировочный запас хода — 320 км.

Размеры авто составляют 3,99 метра в длину, 1,57 метра в высоту и 1,76 метра в ширину. Колесная база — 2540 мм. Объем багажника — 361 л. Общий объем вещевых отделений, расположенных перед передним пассажиром, составляет 13 литров.

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Новинка будет производиться на заводе Stellantis в Сербии. Производство начнется уже во второй половине июля.

Цены

Автопроизводитель обещает, что электромобиль Grande Panda будет стоить менее 25 000 евро.

Цена на версии по ДВС будет стартовать от 19 000 евро.