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12 июля 2024, 16:11 Читати українською

Официальный курс НБУ впервые установили выше 41 грн/$, за неделю гривну девальвировали на 0,7%

По итогам межбанковских торгов сегодня, 12 июля, безналичный курс гривны укрепился до 40,84 грн/$, хотя за неделю зафиксирована заметная девальвация.

По итогам межбанковских торгов сегодня, 12 июля, безналичный курс гривны укрепился до 40,84 грн/$, хотя за неделю зафиксирована заметная девальвация.►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТорговля на площадке Bloomberg открывалась на 41,05 грн/$, и, как писал «Минфин», на пиках достигала 41,09 грн/$, однако под закрытие цена отошла сначала на 40,90 грн/$, а затем и на 40,84 грн/$, где и произошло закрытие.
Фото: НБУ

Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Торговля на площадке Bloomberg открывалась на 41,05 грн/$, и, как писал «Минфин», на пиках достигала 41,09 грн/$, однако под закрытие цена отошла сначала на 40,90 грн/$, а затем и на 40,84 грн/$, где и произошло закрытие.

Объем торгов на Bloomberg сократился с вчерашних $215,88 млн до $166,1 млн.

По итогам дня Национальный банк установил на понедельник, 15 июля, официальный курс на уровне 41,0434 грн/$. Нацбанковский курс впервые преодолел 41-й уровень, и был установлен новый исторический рекорд.

Вчера последняя сделка межбанка состоялась по 41,0 грн/$, а официальный курс был на 40,8823 грн/$.

В минувшую пятницу торговля на Bloomberg закончилась на 40,555 грн/$. Так что за неделю безналичный курс гривны девальвировал на 0,7%, а после перехода НБУ к валюте гибкого управляемого курса и отказа от фиксированных 36,6 грн/$ — на 12%.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+45
Turbo Apricot
Turbo Apricot
12 июля 2024, 16:19
#
Команда п’ять шість менеджерів під керівництвом потужного менеджера, якого поважають за результат, впевнено і незламно прямує до нових звитяг!
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0
BatonUA
BatonUA
12 июля 2024, 16:35
#
Насправді це доволі повільна інфляція. Облігації і депозити обганяють знецінення
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0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
12 июля 2024, 17:00
#
Економічний фронт тримають професіонали, які спрямовують кошти на телемарафон, на стадіони, на барабани, вже поновили велике будівництво, незабаром Парламент прийме схвалений Урядом закон щодо державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» — команда менеджерів наближають перемогу потужно незламно велично сміливо нестримно
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0
Ranet
Ranet
12 июля 2024, 17:16
#
Где товарищ Маузер, что обещал плато на две недели? Леша, *****, тебя нельзя хвалить!
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