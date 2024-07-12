Официальный курс НБУ впервые установили выше 41 грн/$, за неделю гривну девальвировали на 0,7%

По итогам межбанковских торгов сегодня, 12 июля, безналичный курс гривны укрепился до 40,84 грн/$, хотя за неделю зафиксирована заметная девальвация.

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Торговля на площадке Bloomberg открывалась на 41,05 грн/$, и, как писал «Минфин», на пиках достигала 41,09 грн/$, однако под закрытие цена отошла сначала на 40,90 грн/$, а затем и на 40,84 грн/$, где и произошло закрытие.

Объем торгов на Bloomberg сократился с вчерашних $215,88 млн до $166,1 млн.

По итогам дня Национальный банк установил на понедельник, 15 июля, официальный курс на уровне 41,0434 грн/$. Нацбанковский курс впервые преодолел 41-й уровень, и был установлен новый исторический рекорд.

Вчера последняя сделка межбанка состоялась по 41,0 грн/$, а официальный курс был на 40,8823 грн/$.

В минувшую пятницу торговля на Bloomberg закончилась на 40,555 грн/$. Так что за неделю безналичный курс гривны девальвировал на 0,7%, а после перехода НБУ к валюте гибкого управляемого курса и отказа от фиксированных 36,6 грн/$ — на 12%.