Потенциальное влияние детенизации на ежегодные бюджетные поступления — 500 млрд гривен. Об этом в интервью Укринформу рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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При этом он признал, что речь идет только о теоретических расчетах. Ведь одним ударом с проблемой тенизации украинской экономики не справиться. Так что на первом этапе реально может идти речь о пополнении бюджета дополнительно на 80 млрд грн ежегодно.

По его словам, важные шаги в этом направлении уже сделаны. Увеличиваются налоговые поступления от отдельных отраслей с традиционно высокими рисками пребывания в «тени».

«Например, от производства и продажи алкоголя с начала года дополнительно к плану есть 18,1% налогов. Объемы легальной реализации спирта этилового в прошлом году выросли на 30%. Понятно, что люди не начали пить больше — мы потеряли территории, миллионы украинцев уехали или остаются на временно оккупированных врагом территориях… Но объемы официальных продаж спирта выросли. Причина — именно детенизация отрасли», — убежден Гетманцев.

Это, по его мнению, подтверждают и другие цифры. Скажем, налоговая эффективность по уплате НДС ликероводочными предприятиями выросла с 4,5% в 2021 году до 6,16% в 2024 году.

«Скажем, в Глобал Спиритс Групп (бренд „Хортица“) налоговая нагрузка увеличилась с 5,3% до 7,84%, в ЛВН лимитед („Немиров“) — с 4,7% до 8,5%, на заводе» Гетман« — с 0% почти до 14%. И это — показатель того, что отрасль выходит из «тени». А общая налоговая нагрузка на ювелирную отрасль выросла в 2,2 раза в год», — привел примеры парламентарий.

То же касается и горючего: налоговая нагрузка в первом квартале составила 2 грн на литр, тогда как в 2022-м была на уровне 1,12, а в 2023-м — 1,8 грн. Улучшается ситуация и в табачной отрасли.

«Несмотря на то, что положение дел на рынке все еще не такое, как должно быть в цивилизованном государстве, из бывших 23% в этом году „тень“ уменьшилась до 18%. Бюро экономической безопасности, похоже, серьезно взялось за эту отрасль», — подытожил Гетманцев.