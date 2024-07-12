В пятницу, 12 июля, энергетики будут отключать четыре очереди одновременно с 14:00 до 24:00 вместо анонсированных ранее
В пятницу энергетики увеличили объем ограничения электроэнергии из-за аномальной жары
В пятницу, 12 июля, энергетики будут отключать четыре очереди одновременно с 14:00 до 24:00 вместо анонсированных ранее
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«С 14:00 до 24:00 — для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы — три очереди», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потребление электроэнергии в стране — на максимальной отметке для летнего периода. Причина ограничений — аномальная жара в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме в результате российских массированных ударов.
С начала года россияне совершили 8 массированных атак на энергосистему Украины. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.
Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии.
Комментарии - 5
p. s.Тільки дощ пройшов, на небі хмари, яка *** спека хз.
Так, Україна хоче досягти збільшення ліміту мінімум до 2,2 ГВт при діючому ліміті імпорту обсягом 1,7 ГВт.
Наразі імпорт можливий з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Для цього є технічні можливості без необхідності будівництва нових інтерконекторів.
Зазначається, що політичне рішення для збільшення лімітів імпорту від Єврокомісії вже є, залишається отримати технічний висновок від ENTSO-e.