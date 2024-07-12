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12 июля 2024, 12:34 Читати українською

В пятницу энергетики увеличили объем ограничения электроэнергии из-за аномальной жары

В пятницу, 12 июля, энергетики будут отключать четыре очереди одновременно с 14:00 до 24:00 вместо анонсированных ранее 16:00—23:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В пятницу, 12 июля, энергетики будут отключать четыре очереди одновременно с 14:00 до 24:00 вместо анонсированных ранее 16:00 до 23:00.
Фото: pixabay.com

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«С 14:00 до 24:00 — для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы — три очереди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потребление электроэнергии в стране — на максимальной отметке для летнего периода. Причина ограничений — аномальная жара в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме в результате российских массированных ударов.

С начала года россияне совершили 8 массированных атак на энергосистему Украины. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.

Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
TAN72
TAN72
12 июля 2024, 14:03
#
Скоро будут писать о аномальном холоде и т. д.
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Kharakternyk
Kharakternyk
12 июля 2024, 14:26
#
Був би привід, а причина завжди знайдеться:)
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
12 июля 2024, 16:06
#
Так все вірно, пасмурно — вимкнення, спека — вимкнення, бо кондиціонери начебто, потім знов спека — вимкнення трохи менше, бо бачте зарядили сонячні батареї, грець його знає, чого не облаштували їх так, щоб спека не була перепоною, але добре, там же в нас «розумні» та «знаючі» люди сидять, холод — знов буде вимкнення.

p. s.Тільки дощ пройшов, на небі хмари, яка *** спека хз.
+
0
bonv
bonv
12 июля 2024, 15:15
#
Україна на порозі збільшення імпорту електроенергії з ЄС. Рішення очікується найближчими місяцями.
Так, Україна хоче досягти збільшення ліміту мінімум до 2,2 ГВт при діючому ліміті імпорту обсягом 1,7 ГВт.
Наразі імпорт можливий з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Для цього є технічні можливості без необхідності будівництва нових інтерконекторів.
Зазначається, що політичне рішення для збільшення лімітів імпорту від Єврокомісії вже є, залишається отримати технічний висновок від ENTSO-e.
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TAN72
TAN72
12 июля 2024, 17:03
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У нас своей электроэнергии выше крыши, только кому-то надо набить свой карман под любым предлогом.
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