В пятницу энергетики увеличили объем ограничения электроэнергии из-за аномальной жары

В пятницу, 12 июля, энергетики будут отключать четыре очереди одновременно с 14:00 до 24:00 вместо анонсированных ранее 16:00—23:00 . Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«С 14:00 до 24:00 — для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы — три очереди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потребление электроэнергии в стране — на максимальной отметке для летнего периода. Причина ограничений — аномальная жара в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме в результате российских массированных ударов.

С начала года россияне совершили 8 массированных атак на энергосистему Украины. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.

Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии.