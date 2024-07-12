Прогноз роста BTC до $100 000, 49% владельцев криптовалют ждут восстановления рынка: что нового

В Bitwise прогнозируют рост биткоина до $100 000 до конца года

К концу 2024 года цена первой криптовалюты вырастет до $100 000. Такой прогноз дал директор по инвестициям Bitwise Мэтт Хоуган, сообщает The Block.

Эксперт убежден в краткосрочном влиянии указанных факторов. Негативный эффект усилил сезонно низкий объем ликвидности, добавил он.

Хоуган выделил пять «попутных ветров», которые, по его мнению, приведут к реализации подобных ожиданий:

притоки в споте биткоин-ETF;

халвинг первой криптовалюты;

ожидаемый запуск спотовых Ethereum-ETF;

изменение политической ситуации в США;

перспектива понижения ставки ФРС.

Директор по инвестициям Bitwise выразил уверенность в продлении поступлений в BTC-ETF «на миллиарды долларов» в дополнение к текущим $15 млрд с момента регистрации продуктов.

Как драйвер он назвал одобрение инструментов крупнейшими платформами по управлению капиталом, в том числе Morgan Stanley и Wells Fargo.

Хоуган оценил потенциальный приток средств в ETH-ETF в $15 млрд.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $57 100.

49% владельцев криптовалют ждут восстановления рынка — CoinGecko

49,3% среди более чем 2500 пользователей, торгующих или владеющих криптовалютами заявили, что они оптимистично настроены по крипторинку и прогнозируют уверенный рост в ближайшей перспективе. Об этом свидетельствуют данные опроса СoinGeco.

Еще 25,2% участников опроса заявили, что ждут дальнейшего падения курса криптоактивов. При этом среди 11,8% респондентов преобладают сильные медвежьи настроения.

25,5% трейдеров заняли нейтральную позицию и не предпринимают никаких действий. Это может отражать неуверенность участников или указывать на то, что они ожидают дальнейшего развития событий, говорится в отчете.

Эксперты пришли к выводу, что из четырех категорий участников наиболее оптимистичный настрой сохранялся среди долгосрочных инвесторов — 54%. А вот настроения трейдеров разделились — 39% опрошенных ожидают роста криптовалют, а 33,5% падения.

«Это указывает на то, что трейдеры с краткосрочными позициями склонны корректировать свои рыночные настроения в соответствии с ценовым движением, тогда как инвесторы больше сосредоточены на потенциале рынка криптовалют в более долгосрочной перспективе», — заявили аналитики.

SEC прекратила расследование по BUSD

Эмитент стейблкоина BUSD от Binance — компания Paxos — получила уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) об отсутствии планов правоприменительных действий.

В феврале 2023 года NYDFS инициировал расследование по фирме. Позже регулятор приказал Paxos прекратить выпуск BUSD.

О готовности подать на последнюю в суд также заявила SEC. В сообщении Комиссии утверждалось, что цифровой актив является ценной бумагой, с чем в компании «категорически не согласились».

В июне 2023 года регулятор выдвинул претензии по 13 пунктам к Binance и ее основателю Чанпену Чжао. Одно из них касалось обвинений в незарегистрированном предложении BUSD.

Paxos продолжила поддерживать операции по выкупу и конвертации стейблкоина до февраля 2024 года.

Согласно CoinGecko, в обращении остаются BUSD на сумму $69 млн. За последние сутки оборот актива составил $992 000.

В июне 2024 года судья Эми Берман Джексон частично отклонила иск SEC против Binance. В частности, она удовлетворила ходатайство биржи по части снятия претензий предложения BUSD.

В апреле на рассмотрение в Сенат внесли законопроект о платежных стейблкоинах.

Документ запрещает необеспеченные алгоритмические «стабильные монеты» и внедряет механизм борьбы с отмыванием денег. Он обязывает выпускающие фирмы сформировать резервы денежных средств и их эквивалентов в соотношении друг к другу для обеспечения токенов.

Эксперты обнаружили мошеннический онлайн-рынок с оборотом $11 млрд в криптовалютах

Широко используемый мошенниками из Юго-Восточной Азии онлайн-маркетплейс Huione Guarantee провел транзакции в криптовалютах на сумму не менее $11 млрд, выяснили исследователи Elliptic.

Платформа является частью конгломерата Huione Group, принадлежащего правящей в Камбодже семье Хун. Она создана в 2021 году как торговая площадка для легальных товаров типа недвижимости или автомобилей. Однако большинство предложений на маркетплейсе нацелено на операторов кибермошенничества.

Huione Guarantee представляет собой китайскоязычную экосистему, состоящую из тысяч каналов обмена сообщениями, управляемых отдельными мерчанцами. Самая большая категория последних предлагает услуги по переводу и отмыванию денег.

Другая категория торговцев предлагает товары и услуги для реализации схем «обработки свиней», когда жертву привлекают инвестировать криптовалюту, которую потом воруют. Это включает в себя создание мошеннических сайтов, телекоммуникационное оборудование, персональные данные для поиска будущих жертв и ПО на базе ИИ для создания дипфейков.

Для этих афер в регионе широко используются мошеннические комплексы, особенно распространенные в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Они обычно напоминают тюрьмы, где работники находятся в положении рабов.

Эксперты Elliptic обнаружили на Huione Guarantee рекламу товаров, используемых владельцами таких предприятий для удержания сотрудников в повиновении. Это включает слезоточивый газ, электрические дубинки и электронные браслеты, бьющие током при выходе из определенной зоны.

Анализ показал, что на криптовалютные кошельки маркетплейса и мерчантов с 2021 года поступило более $11 млрд. Специалисты считают, что эта сумма неокончательна, а большая часть средств связана с незаконной деятельностью.