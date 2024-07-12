Если не будет новых массированных обстрелов энергетики Украины, с осени есть шансы избежать отключения света. Об этом в эфире проекта «Украинской правды» заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
В Укрэнерго рассказали, когда есть шанс избежать отключений света
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По его словам, через полторы недели ситуация в энергетике начнет постепенно улучшаться.
«Уже в сентябре-октябре есть неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как в июле. То есть, нужно еще некоторое время потерпеть и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме», — отметил Кудрицкий.
Он подчеркнул, что такой сценарий будет действителен, если не будет новых обстрелов энергетической инфраструктуры.
Напомним
Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
А знаючи Укренерго і їх «обіцянки», треба було уточнити «у вересні-жовтні» якого року?