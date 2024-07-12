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12 июля 2024, 11:06 Читати українською

В Укрэнерго рассказали, когда есть шанс избежать отключений света

Если не будет новых массированных обстрелов энергетики Украины, с осени есть шансы избежать отключения света. Об этом в эфире проекта «Украинской правды» заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Если не будет новых массированных обстрелов энергетики Украины, с осени есть шансы избежать отключения света.
Фото: pixabay.com

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По его словам, через полторы недели ситуация в энергетике начнет постепенно улучшаться.

«Уже в сентябре-октябре есть неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как в июле. То есть, нужно еще некоторое время потерпеть и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме», — отметил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что такой сценарий будет действителен, если не будет новых обстрелов энергетической инфраструктуры.

Напомним

Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
12 июля 2024, 11:13
#
Це все прикольно, але продукти пропадають в холодильнику і морозилці вже сьогодні.

А знаючи Укренерго і їх «обіцянки», треба було уточнити «у вересні-жовтні» якого року?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
12 июля 2024, 11:17
#
Для холодильника достаточно обычной зарядной станции или аккумулятора. С 22 года можно было уже 10 раз купить.
+
0
mantis05
mantis05
12 июля 2024, 12:37
#
Именно. Можно вместо уплаты налогов, купить powerwall. Кстати, стоимость можно вычесть из уплаченного НДС, и просто потратить средства до его получения, написав заявку, которую рассматривают до 10 месяцев для физлиц. Если не одобрят- можно в ЕСПЧ подавать заявку и иметь государство, т.к. нарушаются базовые права экономической свободы.
+
0
potator
potator
12 июля 2024, 12:39
#
Шанс он не получка не аванс
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