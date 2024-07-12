В Укрэнерго рассказали, когда есть шанс избежать отключений света

Если не будет новых массированных обстрелов энергетики Украины, с осени есть шансы избежать отключения света. Об этом в эфире проекта «Украинской правды» заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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По его словам, через полторы недели ситуация в энергетике начнет постепенно улучшаться.

«Уже в сентябре-октябре есть неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как в июле. То есть, нужно еще некоторое время потерпеть и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме», — отметил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что такой сценарий будет действителен, если не будет новых обстрелов энергетической инфраструктуры.

Напомним

Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.