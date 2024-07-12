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12 июля 2024, 10:44 Читати українською

76% благотворительных организаций не подали финансовый отчет за прошлый год — Опендатабот

Финансовую отчетность на прошлый год не подали 22417 благотворительных организаций, это 76% от общего количества зарегистрированных благотворительных учреждений в Украине. Всего в 2023 году официально действовали 29 685 БУ, сообщает Опендатабот.

Финансовую отчетность на прошлый год не подали 22417 благотворительных организаций, это 76% от общего количества зарегистрированных благотворительных учреждений в Украине.

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Аналитики подчеркнули, что непредставление данных о финансах не является трендом военного времени. Такая тенденция продолжается уже несколько лет. Напротив, с начала полномасштабной войны ситуация даже улучшилась. Так, в 2021 году отчеты не представляли 94% БУ, а в 2022 — 82,4%.

Больше представлением отчетности пренебрегают благотворительные учреждения на временно оккупированных и прифронтовых регионах: в Луганской области (98% не отчитываются), Донецкой (89%), Херсонской (87%).

Антилидерами стали Николаевщина (77%), Запорожская область (76%) и Одесская область (75%).

Чаще отчетности уклоняются фонды, оказывающие социальную помощь — 87%, занимаются образованием — 6,8% и общественные организации (ГО) — 4,3%.

Среди ОО тенденция к отказу от отчетности еще более заметна. В прошлом году отчеты не предоставили 87,5% всех зарегистрированных ГО, а в 2022 и 2021 годах таких организаций было еще больше — 90,8% и 96,5% соответственно.

Источник: Минфин
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