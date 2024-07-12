Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Министерства обороны США.
Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. Что в него входит
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«Сегодня я с гордостью объявляю новый пакет безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как был подписан закон о национальной безопасности», — отметил Байден.
Примерная стоимость нового пакета помощи составляет $225 млн.
Входящий в пакет помощи
- одна батарея Patriot;
- боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- зенитные ракеты Stinger;
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- оборудование и ракеты типа TOW;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- боеприпасы для взрыва;
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Напомним
Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
одна батарея патріот
ну дякую що не 1/2