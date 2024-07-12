Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. Что в него входит

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

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«Сегодня я с гордостью объявляю новый пакет безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как был подписан закон о национальной безопасности», — отметил Байден.

Примерная стоимость нового пакета помощи составляет $225 млн.

Входящий в пакет помощи

одна батарея Patriot;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

зенитные ракеты Stinger;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

оборудование и ракеты типа TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

боеприпасы для стрелкового оружия;

боеприпасы для взрыва;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Напомним

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.