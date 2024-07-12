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12 июля 2024, 8:37 Читати українською

Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. Что в него входит

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи.
Фото: facebook.com/POTUS

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«Сегодня я с гордостью объявляю новый пакет безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как был подписан закон о национальной безопасности», — отметил Байден.

Примерная стоимость нового пакета помощи составляет $225 млн.

Входящий в пакет помощи

  • одна батарея Patriot;
  • боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • оборудование и ракеты типа TOW;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • боеприпасы для взрыва;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Напомним

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
12 июля 2024, 10:54
#
Дід вже зовсім слабий

одна батарея патріот
ну дякую що не 1/2
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