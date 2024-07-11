Курс валют на вечер 11 июля: доллар на межбанке вырос на 18 копеек, евро — на 40 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 18 копеек в покупке и в продаже. Евро выросло на 40 копеек в покупке и в продаже.

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Валюта Открытие 11 июля Закрытие 11 июля Изменения доллар 40,80/40,82 40,98/41,00 18 /18 евро 44,21/44,22 44,61/44,62 40/40

Торги на межбанке

Стоит отметить, что на межбанке отдельными продавцами был «протестирован» новый психологический порог в 41 гривну за доллар.

Объем торгов на площадке Bloomberg сегодня вырос с $166 млн до $215,88, при этом под закрытие была зарегистрирована одна валютная продажа по курсу 41 грн/$.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,60−41,10 грн. Евро покупают за 44,00 грн, а продают за 44,60 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,00−41,11, евро — 44,55−44,75 грн.

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