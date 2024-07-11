К закрытию межбанка курс доллара вырос на 18 копеек в покупке и в продаже. Евро выросло на 40 копеек в покупке и в продаже.
Курс валют на вечер 11 июля: доллар на межбанке вырос на 18 копеек, евро — на 40 копеек
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Открытие 11 июля
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Закрытие 11 июля
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Изменения
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40,80/40,82
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40,98/41,00
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18 /18
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44,21/44,22
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44,61/44,62
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40/40
Торги на межбанке
Стоит отметить, что на межбанке отдельными продавцами был «протестирован» новый психологический порог в 41 гривну за доллар.
Объем торгов на площадке Bloomberg сегодня вырос с $166 млн до $215,88, при этом под закрытие была зарегистрирована одна валютная продажа по курсу 41 грн/$.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,60−41,10 грн. Евро покупают за 44,00 грн, а продают за 44,60 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,00−41,11, евро — 44,55−44,75 грн.
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