На межбанке «протестирован» уровень продажи доллара по курсу 41 грн/$

11 июля отдельными продавцами был «протестирован» уровень продажи на межбанке в 41 гривну.

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Объем торгов на площадке Bloomberg сегодня вырос с $166 млн до $215,88, при этом под закрытие была зарегистрирована одна валютная продажа по курсу 41 грн/$.

Старт же торгов на межбанке произошел на уровне 40,8686 грн/$.