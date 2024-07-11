Американская компания Apple избежала угроз штрафов со стороны регуляторов Европейского Союза, согласившись открыть свою технологию мобильного кошелька Apple Pay для других поставщиков бесплатно на 10 лет. Об этом сообщает Bloomberg.
Apple открыла технологию мобильного кошелька для конкурентов в ЕС. Что это значит для пользователей
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ЕС предупреждал, что ограничение доступа к технологии является злоупотреблением рыночными властями компании. По условиям соглашения потребители в Европе смогут использовать альтернативные цифровые кошельки для оплаты товаров и услуг.
Данное соглашение является временным перемирием между ЕС и Apple, длительно конфликтующим соблюдением компанией регуляторных норм.
Открытие платежной технологии Apple позволит сторонним разработчикам получить доступ к ней и создавать альтернативные мобильные кошельки для европейских пользователей.
Обязательства остаются обязательными в течение 10 лет, и Apple рискует получить штраф в размере 10% мирового годового дохода, если нарушит сделку.
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Отмечается, что обязательство может повлечь за собой сейсмические изменения в платежной индустрии, которая уже давно стремилась к возможности использовать технологию беспроводной связи Apple в своих цифровых кошельках.
С новым доступом такие игроки как PayPal, Google Pay и Samsung Pay смогут лучше конкурировать и переманить большее количество европейских клиентов пользоваться их приложениями, а не Apple Pay, при оплате в магазинах.
Если обязательство распространится на США, где Apple столкнется с подобной жалобой от Министерства юстиции, это поможет таким игрокам, как Square от Block Inc., получить популярность среди потребителей.
С момента своего дебюта десять лет назад Apple Pay стал наиболее доминирующим и широко используемым цифровым кошельком на рынке. По всей Европе теперь пользователи обращаются к программе, чтобы быстро оплачивать все: от общественного транспорта до продуктов и счетов в ресторанах.
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