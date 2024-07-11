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11 июля 2024, 18:14 Читати українською

Благосостояние домохозяйств мира в 2023 году выросло на 4,2% — доклад UBS

Благосостояние домохозяйств в мире в 2023 году выросло на 4,2% в долларовом выражении. Об этом говорится в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка UBS.

Благосостояние домохозяйств в мире в 2023 году выросло на 4,2% в долларовом выражении.
Фото:depositphotos

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Как изменился показатель

В 2022 году показатель снизился на 3%, сократившись впервые с финансового кризиса 2008 года во многом из-за укрепления доллара к большинству основных мировых валют.

В 2023 году благосостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличилось на 4,4%, в Северной и Южной Америке — на 3,6%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) — на 4,8%.

Жители региона EMEA были в среднем самыми богатыми ($166 тысяч в расчете на взрослого человека), за ними следует население АТР ($156 тысяч) и жители американских континентов ($146 тысяч).

Наиболее существенный прирост благосостояния на душу взрослого населения в 2023 году был отмечен в Турции — на 157%, Катаре и россии — примерно на 20%, а также ЮАР — на 16%.

Швейцария остается страной с самыми богатыми жителями ($709,6 тысячи), второго место по-прежнему занимает Люксембург ($607,5 тысячи). На третью позицию с четвертой переместился Гонконг ($582 тысячи), оттеснив на четвертую строчку США ($564,9 тысячи).

В США, материковом Китае и Великобритании проживает наибольшее количество долларовых миллионеров. При этом на Штаты приходится 38% общемирового числа миллионеров.у.

Великобритания, по прогнозам UBS, потеряет наибольшее количество богатых людей в следующие пять лет среди всех стран мира. Их число снизится на 17% — с 3,06 млн в прошлом году до 2,54 млн в 2028 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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