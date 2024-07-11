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11 июля 2024, 16:15 Читати українською

В 2024 году туристы внесут рекордные 800 миллиардов евро в экономику Европы

Расходы иностранных туристов в Европе в 2024 году возрастут на 37% по сравнению с доковидным 2019 годом и составят рекордные $800 млрд. Об этом говорится в отчете Европейской комиссии по туризму, пишет Bloomberg.

Расходы иностранных туристов в Европе в 2024 году возрастут на 37% по сравнению с доковидным 2019 годом и составят рекордные $800 млрд.
Фото:depositphotos

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Кто тратит больше всего

Основная часть денег будет потрачена американскими туристами. Расходы китайских туристов снизятся. Большинство денег туристов — 72% — будет потрачено в западноевропейских странах.

Куда путешествуют туристы

Отдельной тенденцией авторы отчета указывают на рост популярности североевропейских направлений, где в летний период не так жарко, как на юге Европы. К примеру, в Дании фиксируется рост количества ночевок туристов на 38%, Норвегии — на 18%, Швеции — на 9% с начала года против 2019 года.

Набирают популярность менее людные направления: количество иностранных туристов, прибывающих в Хорватию и Мальту, выросло на 7% и 37% соответственно по сравнению с 2019 годом, в Албанию — на 86%.

Популярность мест с выгодным обменом валюты также стремительно растет: в Болгарии количество туристов выросло на 29%, Сербии — на 40%, Турции — на 22%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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