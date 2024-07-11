В ООН разработали платформу для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине разработало платформу для украинских вынужденных мигрантов и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — «Украина — это Дом». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Информационная платформа «Украина — это Дом» будет предоставлять исчерпывающую информацию о праве на дальнейшее пребывание в принимающих странах, вопросы, непосредственно касающиеся возвращающихся в Украину, включая ссылки на правительство программы поддержки, инструменты доступные от партнеров и частного сектора в таких сферах., относящиеся к приобретению жилья, трудоустройству и другим видам помощи.

Кроме того, платформа поддерживает внутренне перемещенные лица в Украине, предоставляя справочную информацию о льготах и доступных услугах.

Перейти на платформу можно по этой ссылке.

Напомним

«Минфин» писал, что ВПЛ смогут получить субсидию на аренду жилья.