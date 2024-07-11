В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Рост украинской экономики: Почему растет, несмотря на полномасштабную войну и что будет дальше (видео)
- За счет чего растет украинская экономика?
- Что повлияло на рост ВВП
- Экономический прогноз на второе полугодие 2024 года
- Каким будет ВВП Украины в 2024 году
- Какой будет инфляция в Украине в 2024 году
- Платежный баланс и международные резервы
- Госдолг Украины
- Прогноз курса доллара и евро на период с 11 по 17 июля.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Очевидно, в липні побачимо аналогічну тенденцію — обсяги експорту зменшуватимуться. Тож попит на валюту залишатиметься досить високим.