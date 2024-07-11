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11 июля 2024, 13:55 Читати українською

Казахстан требует вывести из страны российские ценные бумаги

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал клиентов вывести российские бумаги из страны. Об этом сообщили в организации, передает РБК.

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал клиентов вывести российские бумаги из страны.
Фото: pixabay.com

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Там объяснили, что это требование связано с блокирующими санкциями США в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД).

Как отмечается, генеральная лицензия Управления контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) по завершению операций с «Московской биржей» и ее структурами, в том числе НРД, действует до 13 августа. Срок вывода бумаг из Казахстана — 10 августа.

Такой срок объясняется тем, что Центральному депозитарию Казахстана требуется время приема и обработки инструкций от клиентов.

В частности, речь идет о «ряде ценных бумаг с ISIN-ами (международный идентификационный буквенно-числовой код ценной бумаги — ред.) RU, учет которых осуществляется в НРД». Всего в депозитарии учитывается около 140 наименований находящихся в обращении бумаг с префиксом RU — это облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции.

«Центральный депозитарий при обработке инструкций от клиентов будет рассматривать возможность их выполнения с учетом оценки рисков и последствий, которые могут возникнуть в результате выполнения этих инструкций для Центрального депозитария», — отметили в организации.

«По сути, в письме говорится, что они рекомендуют завершить все расчеты и лишить казахстанский депозитарий бумаг с российскими ISIN. Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях», — заявила СЕО европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко, пишет The Moscow Times.

Если клиенты не пошлют поручение о выводе российских бумаг до указанной даты, активы окажутся фактически замороженными на счетах депо Центрального депозитария Казахстана.

В рамках выполнения рекомендаций активы могут быть переведены в русские несанкционные депозитарии.

Напомним

«Минфин» писал, что США отключили от долларов и евро Московскую биржу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Vadim531
Vadim531
11 июля 2024, 13:57
#
Нам с того шо?! Очередная Пэрэмога?!
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0
Abramon
Abramon
11 июля 2024, 14:42
#
Наступна країна для агресії пєдєрації, якщо КНР пальчиком не помахає.
+
0
Barrs
Barrs
11 июля 2024, 14:51
#
КНР на початку 2022 вже пальчиком помахала с приводу Казахстану, i дала зрозумiти що це тепер їх зона iнтересiв.
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