Госэнергонадзор проверит справедливость отключений света

Государственная инспекция энергетического надзора проведет проверку облэнерго по равномерности применения графиков отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Что известно

«Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан по поводу несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будут изучать, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии», — сказал глава инспекции. Руслан Слободян.

Где больше всего жалоб

Больше жалоб поступает из Днепропетровской области, которую Госэнергонадзор планирует проверить первой, уточнил он. Проверки намерены провести еще в пяти-шести областях.

Графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой, отметил председатель инспекции.

«В то же время обоснованы подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим», — заявил Слободян.

По результатам проверок, добавил он, будут изданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по-дальнейшему их избеганию.