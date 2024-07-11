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11 июля 2024, 13:37 Читати українською

Госэнергонадзор проверит справедливость отключений света

Государственная инспекция энергетического надзора проведет проверку облэнерго по равномерности применения графиков отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Государственная инспекция энергетического надзора проведет проверку облэнерго по равномерности применения графиков отключений электроэнергии.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан по поводу несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будут изучать, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии», — сказал глава инспекции. Руслан Слободян.

Где больше всего жалоб

Больше жалоб поступает из Днепропетровской области, которую Госэнергонадзор планирует проверить первой, уточнил он. Проверки намерены провести еще в пяти-шести областях.

Графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой, отметил председатель инспекции.

«В то же время обоснованы подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим», — заявил Слободян.

По результатам проверок, добавил он, будут изданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по-дальнейшему их избеганию.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
11 июля 2024, 13:58
#
Популісти при владі.
+
0
Riojas
Riojas
11 июля 2024, 13:59
#
Социальная справедливость — соседу не выключают, нажаловались, теперь выключают и ему) Вимикати будуть всіх (с)
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