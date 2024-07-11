«єВідновлення»: Кабмин дал добро на обследование разрушенного жилья на территории активных боевых действий

Обследование разрушенного жилья будет теперь проводиться и на территории активных боевых действий. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

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Что предшествовало решению

До этого времени невозможно было проводить комиссионное обследование и фиксацию уничтоженных войной объектов на территории активных боевых действий.

Поэтому данные об уничтоженных объектах на этих территориях не попадали в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Соответственно, граждане не имели возможности получить компенсации по программе «єВідновлення».

Что изменил Кабмин

В целях решения этой проблемы Кабинетом Министров Украины были внесены изменения в постановление № 473 от 19 апреля 2022 года.

Изменения предполагают, что по решению уполномоченного органа и с учетом ситуации безопасности соответствующая комиссия может проводить обследование уничтоженных объектов на территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Составленный по результатам обследования комиссией акт может быть использован владельцами таких объектов для получения компенсации за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення».

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