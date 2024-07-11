Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн канадских долларов

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Поддержка Канады

Джастин Трюдо подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

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Напомним

Как писал «Минфин», на «Глобальном саммите мира» в Швейцарии Джастин Трюдо заявил, что Канада выделит Украине помощь в размере 52,4 миллиона канадских долларов (38 миллионов долларов США).

Также правительство Канады инвестирует в Международный валютный фонд 15,4 миллиона канадских долларов ($11,2 миллиона) для предоставления Украине технической помощи и обучения, необходимое для экономических реформ и вступления в Евросоюз.

Еще два миллиона канадских долларов ($1,5 миллиона долларов) предназначены для поддержки безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).