Мировые поставки ПК выросли на 3%, наибольший скачок в Apple — на 20,8%

Во втором квартале 2024 г. мировые поставки персональных компьютеров (ПК) выросли на 3% благодаря спросу на устройства с поддержкой искусственного интеллекта. Самый большой скачок наблюдается у Apple. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные IDC.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Во втором квартале, который закончился в июне, поставки ПК достигли 64,9 млн. единиц. Поставки Apple подскочили на 20,8% по сравнению со вторым кварталом 2023 года, что является самым большим ростом среди мировых производителей ПК, далее следует Acer Group с 13,7%.

Ожидается, что рынок ПК возобновится после спада заказов, последовавшего за стремительным ростом во время пандемии COVID-19.

Однако слабые результаты в Китае продолжали сдерживать рынок, сообщает IDC, добавляя, что если исключить Китай из общей статистики, то показатель роста рынка достигнет более 5% за квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.