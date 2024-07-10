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10 июля 2024, 14:32 Читати українською

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили на год

Европейская комиссия приветствовала пятое продление еще на 12 месяцев добровольного соглашения о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами, целью которого является обеспечить беженцам из Украины возможность оставаться на связи. Об этом комиссия сообщила в пресс-релизе в среду, пишет «Европейская правда».

Европейская комиссия приветствовала пятое продление еще на 12 месяцев добровольного соглашения о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами, целью которого является обеспечить беженцам из Украины возможность оставаться на связи.
Фото:depositphotos

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Что известно

Телекоммуникационные операторы из ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной в апреле 2022 года.

Доступные звонки позволяют украинцам, которые ищут приют в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.

Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций BEREC показал эффективность договоренности между операторами в ЕС и Украине.

Отдельно в феврале 2023 года Еврокомиссия предложила присоединить Украину к зоне роуминга ЕС. В апреле того же года Комитет ассоциации между Украиной и ЕС принял предложение Еврокомиссии по присоединению Украины к правилам ЕС по роумингу.

Параллельно Украина работала над полным приведением своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС, чтобы интегрироваться в роуминговое пространство ЕС.

Основной закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 18 июня.

В то же время, еще необходимо принять дополнительные законы, и после того, как Украина сообщит о полном согласовании, которое ожидается в ближайшие месяцы, Европейская комиссия оценит соответствие украинского национального законодательства.

При положительной оценке, одобренной государствами-членами, а также окончательного решения Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, Украина станет частью роумингового пространства ЕС, что обеспечит более стабильное и долгосрочное решение для роуминга.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
10 июля 2024, 15:51
#
Вже давно можна купити новий місцевий номер.

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