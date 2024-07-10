Microsoft и Apple отказались от мест в совете директоров OpenAI

Microsoft и Apple отказались от возможности быть наблюдателями в совете директоров OpenAI, пишет Bloomberg. Такое решение было принято на фоне повышения интереса со стороны антимонопольных органов.

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Как отмечает издание, антимонопольные органы ЕС и США уже изучают партнерство Microsoft и OpenAI в рамках расследования нарушения конкуренции в ИИ-секторе.

В прошлом месяце европейские регуляторы заявили, что намерены провести опрос конкурентов Microsoft по поводу эксклюзивного использования технологии OpenAI. Это подчеркивает рост давления на одну из самых дорогих компаний в мире, надеющуюся использовать услуги OpenAI для продвижения своих платформ Windows и Copilot AI.

США начинают отдельное антимонопольное расследование относительно вероятного доминирования Microsoft в быстроразвивающейся области.

Ранее «Минфин» писал, что топменеджер Apple войдет в совет директоров OpenAI, но без права голоса.