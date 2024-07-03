Топменеджер Apple войдет в совет директоров OpenAI, но без права голоса

Apple избрала Фила Шиллера, руководителя App Store и бывшего руководителя отдела маркетинга, представителем компании в совете директоров OpenAI. Шиллер получит роль наблюдателя, что означает, что он может посещать заседание совета, но не может голосовать или выступать в качестве директора. Об этом пишет Bloomberg.

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Присоединение к совету позволит Шиллеру узнать больше о внутренней работе OpenAI, поскольку Apple работает над интеграцией ChatGPT в iOS и macOS. Интеграция позволит Siri с искусственным интеллектом посылать сложные запросы в ChatGPT, если пользователи дадут на это разрешение.

Пока партнерство не предусматривает никаких денежных вложений, хотя ожидается, что в будущем Apple получит процент от подписок на ChatGPT, осуществленных через ее платформы.

В прошлом году Microsoft также присоединилась к совету, контролирующему OpenAI как наблюдатель без права голоса.

Предполагается, что присутствие Apple и Microsoft в совете директоров OpenAI может усложнить обсуждение планов по любой из компаний. Достаточно редко руководители Apple занимают места в советах директоров компаний, с которыми они являются партнерами.