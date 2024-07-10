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10 июля 2024, 13:37 Читати українською

Что будет с зарплатами, ценами и экономикой Украины в 2024 году — прогноз Минэкономики

Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.
Фото: НБУ

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ВВП

По итогам 2024 ожидается:

  • номинальный объем ВВП — 7 484,7 млрд грн;
  • реальный рост ВВП на уровне 3,5%;

Прогноз разработан Министерством экономики с участием заинтересованных центральных органов исполнительной власти.

В процессе разработки прогноза, учитывая уточнение статистических данных, появление новых данных, изменение предположений, которые закладываются в прогнозные расчеты, был уточнен 2024 год, как база для расчета.

Потребительские цены

По расчетам Минэкономики, потребительские цены в среднем за год возрастут на 5,4%, а в декабре к декабрю — на 7,9%.

В прогнозе правительства, утвержденном в прошлом году, прогнозировалась среднегодовая инфляция 8,5% и 9,7% на декабрь.

Зарплата

Кроме того, ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 грн., а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.

Читайте также: Предприниматели повышают зарплаты из-за нехватки работников — НБУ

Ранее прогнозировалась средняя зарплата 21 809 грн, но рост реальной зарплаты всего на 8,5% из-за более высокой инфляции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+21
tckgoblinu
tckgoblinu
10 июля 2024, 14:22
#
Шо шо, якщо мінімальну зп і прожитковий мінімум все-таки заморозять, то будуть нам малювати «стабільну» офіційну інфляцію в 3%, при реальній в 20−30% і робіть, що заманеться з цим.

Мінекономіки відірвані від реальності, зарплата не коригується постійно в залежності від інфляції, це конкретна особа йде розмовляти з керівництвом щодо підвищення конкретно своєї зп і так усюди, без винятків. Тому коли керівник бачить 3,5% офіційної інфляції, то працівник за умови поганих навичок дипломатії, йде з кабінету без збільшення зп, думати де брати кредити і як жити, бо все подорожчало більше ніж на 3,5%)
+
+43
Mini Mi
Mini Mi
10 июля 2024, 14:41
#
У чиновников все корректируется, потому они и думают что у всех так.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
10 июля 2024, 14:41
#
Будет буква Ж
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