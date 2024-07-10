Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Что будет с зарплатами, ценами и экономикой Украины в 2024 году — прогноз Минэкономики
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ВВП
По итогам 2024 ожидается:
- номинальный объем ВВП — 7 484,7 млрд грн;
- реальный рост ВВП на уровне 3,5%;
Прогноз разработан Министерством экономики с участием заинтересованных центральных органов исполнительной власти.
В процессе разработки прогноза, учитывая уточнение статистических данных, появление новых данных, изменение предположений, которые закладываются в прогнозные расчеты, был уточнен 2024 год, как база для расчета.
Потребительские цены
По расчетам Минэкономики, потребительские цены в среднем за год возрастут на 5,4%, а в декабре к декабрю — на 7,9%.
В прогнозе правительства, утвержденном в прошлом году, прогнозировалась среднегодовая инфляция 8,5% и 9,7% на декабрь.
Зарплата
Кроме того, ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 грн., а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.
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Ранее прогнозировалась средняя зарплата 21 809 грн, но рост реальной зарплаты всего на 8,5% из-за более высокой инфляции.
Комментарии - 3
Мінекономіки відірвані від реальності, зарплата не коригується постійно в залежності від інфляції, це конкретна особа йде розмовляти з керівництвом щодо підвищення конкретно своєї зп і так усюди, без винятків. Тому коли керівник бачить 3,5% офіційної інфляції, то працівник за умови поганих навичок дипломатії, йде з кабінету без збільшення зп, думати де брати кредити і як жити, бо все подорожчало більше ніж на 3,5%)