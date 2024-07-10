Что будет с зарплатами, ценами и экономикой Украины в 2024 году — прогноз Минэкономики

Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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ВВП

По итогам 2024 ожидается:

номинальный объем ВВП — 7 484,7 млрд грн;

реальный рост ВВП на уровне 3,5%;

Прогноз разработан Министерством экономики с участием заинтересованных центральных органов исполнительной власти.

В процессе разработки прогноза, учитывая уточнение статистических данных, появление новых данных, изменение предположений, которые закладываются в прогнозные расчеты, был уточнен 2024 год, как база для расчета.

Потребительские цены

По расчетам Минэкономики, потребительские цены в среднем за год возрастут на 5,4%, а в декабре к декабрю — на 7,9%.

В прогнозе правительства, утвержденном в прошлом году, прогнозировалась среднегодовая инфляция 8,5% и 9,7% на декабрь.

Зарплата

Кроме того, ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 грн., а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.

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Ранее прогнозировалась средняя зарплата 21 809 грн, но рост реальной зарплаты всего на 8,5% из-за более высокой инфляции.