На восстановительные работы в детской больнице «Охматдет» в Киеве после российских ракетных обстрелов будет выделено еще 300 млн грн. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский: «Охматдет» мы восстановим. Выделяют еще 300 миллионов гривен
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Восстановление больницы
«Охматдет» мы восстановим. С Кабмином я на связи. Есть первое решение — 100 млн грн на поддержку «Охматдета». Будет еще 300 млн грн", — сказал Зеленский.
Он также анонсировал другие решения для Киева, городов Днепропетровской области и Донбасса.
«Всех обязательно мы поддержим. Всем детям, всем семьям — всем, кто пострадал, поможем», — заявил президент.
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Напомним
Как писал «Минфин», Правительство приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 100 млн грн на восстановление поврежденной в результате вражеской ракетной атаки детской больницы «Охматдет».
В то же время, обычные украинцы и украинский бизнес уже собрали через фандрейзинговую платформу United24 более 280 млн грн для детской больницы «Охматдет» в Киеве, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
Он уточнил, что к сбору средств присоединились 250 тысяч благотворителей, собрать необходимую сумму удалось менее чем за сутки.
8 июля во время массированного обстрела страной террористкой Киева под удар попала детская больница «Охматдет». В настоящее время завершены аварийно-спасательные работы на территории медицинского учреждения.
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