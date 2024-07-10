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10 июля 2024, 9:23 Читати українською

Зеленский: «Охматдет» мы восстановим. Выделяют еще 300 миллионов гривен

На восстановительные работы в детской больнице «Охматдет» в Киеве после российских ракетных обстрелов будет выделено еще 300 млн грн. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Интерфакс-Украина.

На восстановительные работы в детской больнице «Охматдет» в Киеве после российских ракетных обстрелов будет выделено еще 300 млн грн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Восстановление больницы

«Охматдет» мы восстановим. С Кабмином я на связи. Есть первое решение — 100 млн грн на поддержку «Охматдета». Будет еще 300 млн грн", — сказал Зеленский.

Он также анонсировал другие решения для Киева, городов Днепропетровской области и Донбасса.

«Всех обязательно мы поддержим. Всем детям, всем семьям — всем, кто пострадал, поможем», — заявил президент.

Читайте: Государство отстроит «Охматдет»: работы уже начинаются

Напомним

Как писал «Минфин», Правительство приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 100 млн грн на восстановление поврежденной в результате вражеской ракетной атаки детской больницы «Охматдет».

В то же время, обычные украинцы и украинский бизнес уже собрали через фандрейзинговую платформу United24 более 280 млн грн для детской больницы «Охматдет» в Киеве, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Он уточнил, что к сбору средств присоединились 250 тысяч благотворителей, собрать необходимую сумму удалось менее чем за сутки.

8 июля во время массированного обстрела страной террористкой Киева под удар попала детская больница «Охматдет». В настоящее время завершены аварийно-спасательные работы на территории медицинского учреждения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Bookseller
Bookseller
10 июля 2024, 10:50
#
А погибших? Или ещё нарожают?
+
0
Ramo
Ramo
10 июля 2024, 11:15
#
Для початку Зе нехай розбереться зі своїми потужними менеджерами , найпотужнішим єрмаком, та звузить коло осіб в ставці тільки до представників ЗСУ, як і було в 2022 році. А фінансові питання та надання допомоги це зона відповідальності Кабміну.
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