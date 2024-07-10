Новая почта разместила облигации на 1 миллиард гривен

ООО «Новая почта» полностью разместило выпуск процентных необеспеченных облигаций серии «Е» общей нарицательной стоимостью 1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

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Нацкомиссия зарегистрировала отчет о результатах эмиссии 4 июля, в то время как первоначально выпуск был зарегистрирован 26 апреля этого года.

Государственный Сбербанк 21 мая сообщил, что заключил с «Новой почтой» соглашение о приобретении облигаций серии «Е» со сроком погашения 15 месяцев на сумму 650 млн. грн. Уточнялось, что это уже третье соглашение с 2019 года по финансированию госбанком Новой почты путем приобретения корпоративных облигаций.

«Благодаря привлеченному финансированию Новая почта имеет возможность активно инвестировать в развитие и улучшение операционных процессов, быстро восстанавливаться после обстрела инфраструктуры, а наши клиенты — продолжать получать качественный сервис», — заявил директор департамента корпоративных финансов группы Nova Сергей Ермоленко.

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Как сообщалось, НКЦБФР 26 апреля также зарегистрировала выпуск облигаций серий «F» объемом миллиард грн, однако информация об итогах этой эмиссии отсутствует.

Согласно отчету за 2023 год, публичное предложение облигаций серии «Е» стартовало 19 февраля этого года, серии «F» — 19 марта, срок их погашения — соответственно 18 февраля и 18 марта 2027 года.

В 2023 году Новая почта осуществила два выпуска облигаций — «C» и «D» — каждый номинальным объемом по 800 млн грн. Облигации серии «C» были выпущены на срок 12 месяцев со ставкой 24% годовых, тогда как серии «D» — на 20 месяцев со ставкой 23% годовых.

Ранее, в феврале 2023 года Новая почта погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн.