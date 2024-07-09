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9 июля 2024, 19:23 Читати українською

Владельцы ВВП-варрантов начали объединяться накануне переговоров о реструктуризации

Некоторые владельцы ВВП-варрантов Украины начали идентифицировать друг друга с целью создания группы для представления своих интересов по реструктуризации суверенного долга. Об этом сообщает REDD со ссылкой на источники, передает ЭП. Среди владельцев варрантов есть как инвестиционные фонды, так и хедж-фонды.

Некоторые владельцы ВВП-варрантов Украины начали идентифицировать друг друга с целью создания группы для представления своих интересов по реструктуризации суверенного долга.

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Подробности

Активность владельцев варрантов возникла после того, как Украина сообщила на инвесторском звонке 1 июля, что планирует реструктурировать как свои суверенные еврооблигации, так и ВВП-варранты и завершить этот процесс до 1 сентября.

Это было наиболее значимой новостью для инвесторов во время звонка, поскольку они ожидали рассмотрения вопроса варрантов не раньше 2025 года. Финансовый советник Украины Rothschild заявил во время звонка, что двухуровневая реструктуризация будет «неоптимальной» для Украины.

Украинские чиновники также сообщили инвесторам, что переговоры с собственниками продолжаются и есть хорошие шансы достичь соглашения.

Реструктуризация

Однако первый и второй источники считают, что достижение всестороннего соглашения о реструктуризации к установленному сроку будет сложной задачей, учитывая существующие разногласия и сложности.

Для инвесторов, имеющих кросс-владение как суверенными еврооблигациями, так и варрантами, всесторонняя реструктуризация имеет смысл, поскольку освобожденные денежные потоки из-за потенциального обмена облигаций на варранты можно использовать для держателей еврооблигаций.

Однако преимущества для тех, кто владеет только варрантами и имеет значительные запланированные выплаты с 2025 года, менее очевидны.

Предложение правительства

В рамках своего последнего предложения по реструктуризации правительство Украины предложило изъять один из ключевых правовых пунктов, защищающих ВВП-варранты в документации по суверенным еврооблигациям.

Правительство предложило, чтобы новые облигации, которые будут выпущены в результате реструктуризации, не имели «событий дефолта, связанных с варрантами», согласно предыдущему правительственному пресс-релизу. Некоторые действующие украинские облигации содержат кросс-дефолтные положения, касающиеся ВВП-варрантов страны.

Два аргумента, приведенных украинскими советниками во время звонка 1 июля против очередной паузы, были следующими: программа МВФ требует завершения реструктуризации, чтобы обеспечить устойчивость долга Украины, и это будет полезно для восстановления, стимулируя частный капитал, как отметили инвесторы.

Источник: Минфин
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