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9 июля 2024, 18:37 Читати українською

Индийский рынок бьет рекорды благодаря глобальным инвесторам

Глобальные инвесторы вернулись на индийский фондовый рынок, что подняло акции до рекордных высот, пишет Bloomberg.

Глобальные инвесторы вернулись на индийский фондовый рынок, что подняло акции до рекордных высот, пишет Bloomberg.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноСогласно данным Bloomberg, чистый объем покупок иностранцами акций превысил $4 млрд с начала июня, с лихвой компенсировав их продажи в апреле и мае.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Согласно данным Bloomberg, чистый объем покупок иностранцами акций превысил $4 млрд с начала июня, с лихвой компенсировав их продажи в апреле и мае. Приток средств в Индию был обусловлен тем, что опасения инвесторов относительно преемственности политики — после неожиданно слабых результатов партии премьер-министра Нарендры Моди на выборах 4 июня — рассеялись.

Читайте: Индия: будущий мировой лидер или очередной финансовый пузырь

События на рынке акций еще раз подтверждает мнение индийских «быков» о том, что основы экономики страны и устойчивые корпоративные доходы выдержат политические последствия выборов.

Возобновление покупок акций иностранцами в сочетании с сильными внутренними потоками способствовало дальнейшему росту рынка. На прошлой неделе эталонный индекс Nifty 50 закрылся на новом рекордном максимуме, поскольку инвесторы приветствовали приверженность правительства Моди непрерывности политики в одной из самых быстрорастущих экономик мира.

«Индия — один из немногих крупных рынков, которые предлагают видимый рост хорошими темпами в течение следующих нескольких лет, на который практически не влияют глобальные события, — сказал Дипак Джасани, руководитель отдела исследований розничной торговли компании HDFC Securities в Мумбаи. — Потенциальное начало снижения ставки центральным банком может сделать местные акции еще более привлекательными для иностранцев и обеспечить больший приток средств», — добавил он.

Привлекательность индийских акций также усиливается неравномерным восстановлением экономики Китая и растущей обеспокоенностью по поводу возможных геополитических рисков, связанных с выборами в Европе и США.

В то время как иностранцы возвращаются, местные институциональные инвесторы, включая взаимные фонды и страховые компании, продолжают вливать на рынок новые средства, добавив $28 млрд в этом году. Это сопоставимо с чистым притоком средств из глобальных фондов в размере $1,5 млрд, который в значительной степени восстановился и стал положительным благодаря покупке акций в июне.

Напомним

Ранее «Минфин» разбирался, сможет ли Индия стать «новым Китаем», и стоит ли частным инвесторам обратить внимание на местные активы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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