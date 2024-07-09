Индийский рынок бьет рекорды благодаря глобальным инвесторам

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Что известно

Согласно данным Bloomberg, чистый объем покупок иностранцами акций превысил $4 млрд с начала июня, с лихвой компенсировав их продажи в апреле и мае. Приток средств в Индию был обусловлен тем, что опасения инвесторов относительно преемственности политики — после неожиданно слабых результатов партии премьер-министра Нарендры Моди на выборах 4 июня — рассеялись.

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События на рынке акций еще раз подтверждает мнение индийских «быков» о том, что основы экономики страны и устойчивые корпоративные доходы выдержат политические последствия выборов.

Возобновление покупок акций иностранцами в сочетании с сильными внутренними потоками способствовало дальнейшему росту рынка. На прошлой неделе эталонный индекс Nifty 50 закрылся на новом рекордном максимуме, поскольку инвесторы приветствовали приверженность правительства Моди непрерывности политики в одной из самых быстрорастущих экономик мира.

«Индия — один из немногих крупных рынков, которые предлагают видимый рост хорошими темпами в течение следующих нескольких лет, на который практически не влияют глобальные события, — сказал Дипак Джасани, руководитель отдела исследований розничной торговли компании HDFC Securities в Мумбаи. — Потенциальное начало снижения ставки центральным банком может сделать местные акции еще более привлекательными для иностранцев и обеспечить больший приток средств», — добавил он.

Привлекательность индийских акций также усиливается неравномерным восстановлением экономики Китая и растущей обеспокоенностью по поводу возможных геополитических рисков, связанных с выборами в Европе и США.

В то время как иностранцы возвращаются, местные институциональные инвесторы, включая взаимные фонды и страховые компании, продолжают вливать на рынок новые средства, добавив $28 млрд в этом году. Это сопоставимо с чистым притоком средств из глобальных фондов в размере $1,5 млрд, который в значительной степени восстановился и стал положительным благодаря покупке акций в июне.

Напомним

Ранее «Минфин» разбирался, сможет ли Индия стать «новым Китаем», и стоит ли частным инвесторам обратить внимание на местные активы.