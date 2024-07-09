В Днепре разоблачили мошенников, укравших почти 1,5 миллиона со счетов погибших военных (фото)

В Днепре правоохранители разоблачили преступников, укравших почти 1,5 млн грн со счетов погибших военных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Правоохранители Днепра сообщили о подозрении пяти участников преступной группы по фактам кражи, мошенничества и несанкционированного вмешательства в работу информационных автоматизированных систем.

Преступная схема

По данным следствия, подозреваемые, привлекая работника бюро судебно-медицинской экспертизы, на территории морга похищали SIM-карты и мобильные телефоны погибших украинских военных.

Читайте также: Как унаследовать депозит и что делать, когда враг разворовывает счета военных

Среди участников группы был ИТ-шник. Он менял пароли и получал полный доступ к онлайн-банкингу павших воинов.

Далее подозреваемые снимали наличные деньги, оформляли кредиты на имена погибших и переводили деньги на собственные счета.

В настоящее время установлено 20 пострадавших, сумма нанесенного ущерба — почти 1,5 млн грн.

Во время обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, SIM-карты, военная одежда и экипировка, черные записи.

Всем участникам группы избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.